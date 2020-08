Мэр Артемовского городского округа Андрей Самочернов направил в городскую думу заявление об отставке, депутаты его удовлетворили единогласно, пишет Ура.ру.

После отставки Андрея Самочернова в течение двух недель городская дума Артемовского городского округа должна объявить конкурс на освободившуюся должность. Депутаты в рамках голосования за отставку Самочернова также ужесточили условия конкурсного отбора на пост главы города. Сейчас временно исполняющим обязанности главы города является Наталия Черемных. По информации из неофициальных источников причиной отставки мэра Артемовского является конфликт с депутатами городской думы.

