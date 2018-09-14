Начальник отдела экологии и природопользования Нижнего Тагила уволилась

Начальник отдела экологии и природопользования мэрии Нижнего Тагила покинула свой пост. Экс-чиновница сообщила, что приняла такое решение из-за проблем со здоровьем. Валентина Мельник рассказала, что сейчас она находится на пенсии и работать не планирует, информирует ИА «Все новости».