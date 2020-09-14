Мэр Ивделя уходит работать в свердловское Заксобрание

Напомним, довыборы в Заксобрание назначили после смерти зампредседателя парламента Анатолия Сухова. Он являлся представителем Краснотурьинского округа. На довыборах в гордуму Нижнего Тагила по 10 одномандатному округу также победил представитель «Единой России» Александр Долгоруков. Он набрал 42% голосов.