Мэр Ивделя уходит работать в свердловское Заксобрание

Мэр Ивделя уходит работать в свердловское Заксобрание

Сегодня, 22:49ПолитикаPhoto: Департамент информационной политики
Глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк переходит на работу в Законодательное собрание Свердловской области.

По результатам голосования Пётр Соколюк, выдвигавшийся от «Единой России», набрал 51,9% голосов на довыборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу.

На втором месте оказался Николай Заморин (КПРФ), набравший 17,8% голосов. За ним с 16,7% выдвиженец от партии «Справедливая Россия» Андрей Бычков.

Напомним, довыборы в Заксобрание назначили после смерти зампредседателя парламента Анатолия Сухова. Он являлся представителем Краснотурьинского округа. На довыборах в гордуму Нижнего Тагила по 10 одномандатному округу также победил представитель «Единой России» Александр Долгоруков. Он набрал 42% голосов.

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