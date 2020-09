Мэр Ивделя уходит работать в свердловское Заксобрание

Глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк переходит на работу в Законодательное собрание Свердловской области.

По результатам голосования Пётр Соколюк, выдвигавшийся от «Единой России», набрал 51,9% голосов на довыборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу. На втором месте оказался Николай Заморин (КПРФ), набравший 17,8% голосов. За ним с 16,7% выдвиженец от партии «Справедливая Россия» Андрей Бычков. Напомним, довыборы в Заксобрание назначили после смерти зампредседателя парламента Анатолия Сухова. Он являлся представителем Краснотурьинского округа. На довыборах в гордуму Нижнего Тагила по 10 одномандатному округу также победил представитель «Единой России» Александр Долгоруков. Он набрал 42% голосов. Назван победитель довыборов в гордуму Нижнего Тагила

