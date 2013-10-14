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Декретный отпуск увеличат до 4,5 лет: «Наше государство бросает из крайности в крайность»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Декретный отпуск увеличат до 4,5 лет: «Наше государство бросает из крайности в крайность»

14 октября 2013, 13:55Политика
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