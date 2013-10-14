Декретный отпуск увеличат до 4,5 лет: «Наше государство бросает из крайности в крайность»

Это сделано для повышения рождаемости, когда пара планирует третьего ребенка. По сути, на каждого малыша – по полтора года, но до сегодняшнего момента те, кто планировал третьего ребенка, были лишены возможности сохранить стаж.

Теперь, чтобы правила вступили в силу, необходима поддержка Думы, скорее всего, так и произойдет. При этом эксперты отмечают, что у государства нет конкретной линии по увеличению роста числа населения. Напомним, недавно появилась информация, что материнский капитал отменят с 2016 года.

Получается так, что государство нестабильно – его бросает то жар, то в холод, из крайности в крайность. Вместо того, чтобы предпринимать меры по увеличению численности людей (а в России один из наиболее низких показателей плотности населения), наше правительство порой вставляет палки в колеса.

В Белоруссии, к примеру, за рождение ребенка предлагают давать по $10000, за каждого следующего (до третьего) – вдвое больше. Плюс к этому, молодые белорусские семьи могут рассчитывать на получение жилплощади.

Так что, это предложение, безусловно, разумное, однако, если дальнейшие решения будут приниматься не в пользу семей, рассчитывать на увеличение численности населения не приходится, -- резюмирует Татьяна Касьянова, первый вице-президент общероссийской организации «Российский клуб финансовых директоров».

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