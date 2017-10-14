Нацбанк Украины запретил принимать банкноты с изображением Крыма

В официальном сообщении от НБУ сказано, что банки, их филиалы и отделения не должны осуществлять кассовую деятельность, а также производить обмен валюты с банкнотами и монетами ЦБ РФ, где есть изображение «оккупированной» Российской Федерацией территории - Крыма, передает ТАСС.





Ранее, напомним, в ряде регионов в обращение были введены новые купюры - в 200 и 2000 рублей. В других субъектах страны деньги распространятся в декабре 2017 года.