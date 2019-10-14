Экс-мэр Екатеринбурга Чернецкий высказал претензии к команде Высокинского
Сегодня, 14:55ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Экс-глава Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий в интервью порталу Е1 признался, что у него есть претензии к работе команды нынешнего главы города Александра Высокинского.
Сюжеты: Екатеринбург
Чернецкий подчеркнул, что деятельность мэра, в первую очередь, оценивается по результатам работы его команды.
К деятельности команды у меня есть большие претензии. Я ему об этом сказал. Надеюсь, [изменения] вы скоро заметите,сказал бывший мэр.
При этом Чернецкий воздержался от более подробного комментария и не стал пояснять, в чем именно его не устраивает работа команды Высокинского. Сам Высокинский ранее говорил о недовольстве некоторыми моментами в работе своей команды и даже прогнозировал кадровые изменения. На прошлой неделе он уволил сотрудников МУП «Благоустройство», курировавших реконструкцию сквера за Театром оперы и балета.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей