Экс-мэр Екатеринбурга Чернецкий высказал претензии к команде Высокинского

К деятельности команды у меня есть большие претензии. Я ему об этом сказал. Надеюсь, [изменения] вы скоро заметите,сказал бывший мэр.

При этом Чернецкий воздержался от более подробного комментария и не стал пояснять, в чем именно его не устраивает работа команды Высокинского. Сам Высокинский ранее говорил о недовольстве некоторыми моментами в работе своей команды и даже прогнозировал кадровые изменения. На прошлой неделе он уволил сотрудников МУП «Благоустройство», курировавших реконструкцию сквера за Театром оперы и балета.