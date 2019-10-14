На видеосистемы наблюдения в школах Дзержинского района выделили 9,6 миллиона рублей

В 12-ти школах Дзержинского района разместят видеонаблюдение в рамках обеспечения безопасности детей и работников учреждений. Работы по монтажу системы видеонаблюдения и видеорегистрации планируется провести в средних общеобразовательных учреждениях № 86, 51, 8, 20, 36, 70, 87, 41, 55, 61, 9, 38. Установка камер рассчитана на 40 дней со дня заключения контракта. Гарантия на выполненные работы составляет 36 месяцев.