На видеосистемы наблюдения в школах Дзержинского района выделили 9,6 миллиона рублей
Сегодня, 11:20ПолитикаФото: pixabay.com
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Администрация Нижнего Тагила разместила заявку на 9,6 миллионов рублей на сайте госзакупок.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В 12-ти школах Дзержинского района разместят видеонаблюдение в рамках обеспечения безопасности детей и работников учреждений. Работы по монтажу системы видеонаблюдения и видеорегистрации планируется провести в средних общеобразовательных учреждениях № 86, 51, 8, 20, 36, 70, 87, 41, 55, 61, 9, 38. Установка камер рассчитана на 40 дней со дня заключения контракта. Гарантия на выполненные работы составляет 36 месяцев.
Напомним, ранее администрация города разместила закупку на установку камер видеонаблюдения в детских садах Нижнего Тагила и пригорода на 10,8 миллионов рублей. По графику аукцион будет разыгран 22 октября.
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