В Екатеринбурге назначен временный глава комитета по строительству
Сегодня, 22:01ПолитикаФото: pixabay.com
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Ушедшего в отставку Сметанина временно будет заменять его заместитель, сообщает «Правда УрФО».
Сюжеты: Екатеринбург
В администрации Екатеринбурга, вместо Николая Сметанина, временным главой комитета по строительству назначен Алексей Корюков.
На данный момент он является исполняющим обязанности.
Николай Сметанин покинул должность в конце сентября. Он объяснил свой поступок усталостью и большими нагрузками.
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