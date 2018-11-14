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48 953 руб.: Куйвашев утвердил оклад руководителю аппарата главы Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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48 953 руб.: Куйвашев утвердил оклад руководителю аппарата главы Свердловской области

Сегодня, 13:46ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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