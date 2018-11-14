48 953 руб.: Куйвашев утвердил оклад руководителю аппарата главы Свердловской области
Сегодня, 13:46ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Оклад руководителя аппарата главы региона, которым назначен Валерий Чайников, составит 48 тысяч 953 рубля.
Сюжеты: Екатеринбург
Новый вице-губернатор Свердловский области – руководитель аппарата главы региона Валерий Чайников получит оклад на одну тысячу рублей выше, чем предыдущий руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов.
Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Валерию Чайникову оклада в размере 48 тысяч 953 рублей. Оклад Тунгусова составлял 47 тысяч 887 рублей.
В департаменте информполитики региона данную разницу объяснили индексацией.
Однако, по информации Znak.com, доход чиновников не ограничивается «голым» окладом. Заработная плата высокопоставленных лиц включает в себя многочисленные надбавки и премии. В 2017 году Тунгусов подал декларацию о доходах в 37,9 млн рублей.
Доходы Чайникова в 2017 году составили 3,1 млн рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей