48 953 руб.: Куйвашев утвердил оклад руководителю аппарата главы Свердловской области

Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Валерию Чайникову оклада в размере 48 тысяч 953 рублей. Оклад Тунгусова составлял 47 тысяч 887 рублей.

Однако, по информации Znak.com, доход чиновников не ограничивается «голым» окладом. Заработная плата высокопоставленных лиц включает в себя многочисленные надбавки и премии. В 2017 году Тунгусов подал декларацию о доходах в 37,9 млн рублей.