В свердловском Заксобрании одобрили кандидатуру нового вице-спикера
Сегодня, 11:51ПолитикаФото: официальный сайт заксобрания Свердловской области
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Совет ЗакСо Свердловской области поддержал кандидатуру депутата Михаила Клименко на должность вице-спикера, пишет интернет-издание Znak со ссылкой на собственный источник.
Планируется, что окончательное утверждение кандидатуры Клименко состоится 19 ноября. Он был поддержан спикером Людмилой Бабушкиной. Ранее сообщалось, что на должность также могут назначить главу фракции «Единой России» в парламенте Елену Чечунову.
Напомним, должность вице-спикера освободилась еще летом этого года. Первым заместителем Бабушкиной в настоящий момент является Виктор Шептий. Также имеются три заместителя.
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