В свердловском Заксобрании одобрили кандидатуру нового вице-спикера

Планируется, что окончательное утверждение кандидатуры Клименко состоится 19 ноября. Он был поддержан спикером Людмилой Бабушкиной. Ранее сообщалось, что на должность также могут назначить главу фракции «Единой России» в парламенте Елену Чечунову.