Новый замглавы города по соцполитике вместо В. Погудина будет назначен до нового года
14 декабря 2011, 08:38Политика
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Имена претендентов на должность пока неизвестны.
Кандидатуры на должность уже определены, но пока идет согласование спредставителями социальной сферы, которую возглавит чиновник, и скрупными предприятиями города, информация о кандидатах не разглашается.Об этом глава города Валентина Исаева сообщила на пресс-конференциижурналистам тагильских СМИ.
Напомним, Вячеслав Погудин одержал победуна выборах в ЗаконодательноеСобрание Свердловской области по Ленинскому избирательному округу. По Дзержинскому одномандатному избирательному округу депутатомзаксобрания стал исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, поТагилстроевскому – управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев.
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