Новый замглавы города по соцполитике вместо В. Погудина будет назначен до нового года

Кандидатуры на должность уже определены, но пока идет согласование спредставителями социальной сферы, которую возглавит чиновник, и скрупными предприятиями города, информация о кандидатах не разглашается.Об этом глава города Валентина Исаева сообщила на пресс-конференциижурналистам тагильских СМИ.