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Новый замглавы города по соцполитике вместо В. Погудина будет назначен до нового года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый замглавы города по соцполитике вместо В. Погудина будет назначен до нового года

14 декабря 2011, 08:38Политика
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