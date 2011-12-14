Завтра Алексей Багаряков устраивает встречу с журналистами Нижнего Тагила
14 декабря 2011, 12:27Политика
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15 декабря заместитель председателя правительства Свердловской области Алексей Багаряков приглашает тагильских журналистов на встречу.
Известна тема предстоящей беседы - итоги выборов в Законодательное собрание Свердловской области.
Журналистов TagilСity также пригласили на встречу. Каковы будут основные тезисы беседы и что конкретно хочет донести политик до прессы и, соответственно, общественности Нижнего Тагила, мы расскажем завтра.
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