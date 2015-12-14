Медведев порекомендовал губернаторам сократить расходы на пиар

В июне депутаты от всех фракций Госдумы подготовили законопроект, согласно которому предлагается ограничить расходы бюджетных средств на пиар губернаторов в российских регионах. Тогда один из авторов документа, депутат от КПРФ Александр Ющенко сообщил, что за необоснованные расходы предлагается ввести уголовное наказание. За нарушения на сумму более 1,5 млн рублей предлагалось взимать штраф в размере до 300 000 рублей или лишать свободы сроком до двух лет. Нарушение на сумму более 7,5 млн рублей предлагалось наказывать штрафом в размере до 500 000 рублей или тюремным заключением на срок до пяти лет.