Председатель областного правительства заявил, что жители Свердловской области высоко оценивают работу «Единой России» (ФОТО)

Такой вывод Денис Паслер сделал на основании выездов, встреч и мероприятий, проведённых им лично.

И мне кажется, по тем выездам, по тем мероприятиям, по тем встречам, которые лично я провожу, работу «Единой России» жители области оценивают высоко цитирует заявление председателя областного правительства сайт «Единой России» в Свердловской области.

Аргументируя сказанное, Денис Паслер отметил работу, проделанную партией по обеспечению жителей Свердловской области детскими садами. По его словам, с 2012 года в области создано 60 000 мест в детских садах.

Говоря о планах, политик отметил, что в дальнейшем планируется продолжать поддержку промышленности и сельского хозяйства.

Неизвестно то, насколько полно заявление Паслера о высокой оценке партии народом отражает реальную ситуацию, но последний срез общественного мнения показал, что партия имеет поддержку среди молодёжи.

Так, из 50 мест в Молодёжном парламенте Свердловской области представители «Молодой Гвардии» «Единой России» получили 11 мест (22%). Впрочем, даже такой результат сделал их самой крупной фракцией в Парламенте.

Выборы во «взрослую» Государственную думу состоятся менее чем через год. Согласно исследованиям социологов, более половины россиян традиционно готовы отдать свои голоса партии власти.

Тагильчане, а вы ждёте новых выборов? Или вам достаточно наскучила назойливая агитация предыдущих?