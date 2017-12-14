Епархия предложила переименовать Свердловскую область без референдума

Екатеринбургская епархия заявила о необходимости переименовать Свердловскую область без проведения референдума. Однако областное Заксобрание не поддержало это решение.

Члены уральского филиала Всемирного Русского Народного Собора предложили внести предложение в региональное Заксобрание о присвоении Свердловской области нового имени. По мнению представителей Епархии, вопросом о новом названии Среднего Урала должны заниматься народные избранники.





Однако, как пояснила председатель областного Заксобрания Людмила Бабушкина, переименование региона невозможно без согласия проживающих в нем граждан. Необходимо всеобщее голосование и сбор подписей, в противном случае это будет нарушением Конституции РФ, пишет «Уралинформбюро».





Напомним, первым предложил переименовать регион депутат Госдумы. Он считает, что такой ход поможет повысить явку свердловчан на президентские выборы 2018 года. Ранее сообщалось о том, что Свердловская область может стать Романовской – в честь семьи российского императора.