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Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин: В России снижается смертность и растет средний возраст

14 декабря 2017, 15:00Добавить новость
Нижний Тагил,Путин,Россия,пресс-конференция,рождаемость,смертность,зарплата,демография

На пресс-конференции президент РФ сообщил об улучшении демографии и увеличении продолжительности жизни россиян.

Владимир Путин на своей пресс-конференции 14 декабря 2017 года рассказал о том, что за последнее десятилетие демографическая ситуация в России улучшилась. Так, младенческая и материнская смертность упала в 4 раза. Средняя продолжительность жизни граждан РФ выросла с 65 до 73 лет.

Реальная заработная плата россиян в кризисные годы выросла в 3,5%, пенсионные выплаты - в 3,6%.

Рост населения в Нижнем Тагиле прогнозируют уже через несколько лет.

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