Алексей Сергеев назначен начальником отдела по экологии в Нижнем Тагиле
Руководителем отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила назначен Алексей Сергеев.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ноябре назначил начальника отдела по экологии и природопользованию администрации города. Им стал Алексей Сергеев. Ранее место было вакантно.
Алексей Сергеев свою трудовую карьеру начал в Центре госсанэпиднадзора, который позже был разделен на Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии. В последнем новый начальник отдела проработал более 17 лет.
В 2017 году Алексей Сергеев перешел на работу в управление городским хозяйствам. В 2018 году по итогам конкурса стал начальником отдела экологии и природопользования администрации Нижнего Тагила.
Целями своей работы Сергеев называет усиление лесного контроля, реализацию муниципальной политики в области охраны окружающей среды, развитие системы экологического образования и реализацию комплекса мер по улучшение экологической обстановки в городе, сообщает «Тагил-ТВ».
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