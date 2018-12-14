Алексей Сергеев назначен начальником отдела по экологии в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ноябре назначил начальника отдела по экологии и природопользованию администрации города. Им стал Алексей Сергеев. Ранее место было вакантно.

Алексей Сергеев свою трудовую карьеру начал в Центре госсанэпиднадзора, который позже был разделен на Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии. В последнем новый начальник отдела проработал более 17 лет.

В 2017 году Алексей Сергеев перешел на работу в управление городским хозяйствам. В 2018 году по итогам конкурса стал начальником отдела экологии и природопользования администрации Нижнего Тагила.