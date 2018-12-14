Данила Трубинов назначен советником губернатора Свердловской области

По словам Трубинова, он уверен, что его управленченский опыт послужит развитию социально-экономического положения Свердловской области.

Данила Трубинов закончил Уральскую академию госслужбы. С 2001 года работал в аппарате полпреда Президента РФ в УрФО. С 2013 года он был федеральным инспектором по Ямало-Ненецкому автономному округу. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает «Областная газета».