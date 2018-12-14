Данила Трубинов назначен советником губернатора Свердловской области
Сегодня, 12:33ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Главный федеральный инспектор по Свердловской области занял пост советника губернатора Евгения Куйвашева.
Сюжеты: Екатеринбург
Данила Трубинов, с 2017 года занимавший пост главного федерального инспектора по Свердловской области, занял пост советника губернатора, соответствующий указ подписал Евгений Куйвашев.
По словам Трубинова, он уверен, что его управленченский опыт послужит развитию социально-экономического положения Свердловской области.
Данила Трубинов закончил Уральскую академию госслужбы. С 2001 года работал в аппарате полпреда Президента РФ в УрФО. С 2013 года он был федеральным инспектором по Ямало-Ненецкому автономному округу. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает «Областная газета».
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