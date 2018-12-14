Кандидатура директора свердловского департамента Ольги Глацких предложена в Госдуму

После назначения Сергея Бидонько в Госдуме освободилось место в одномандатном округе Свердловской области.

Политолог Пожалов предложил рассмотреть кандидатуру Ольги Глацких в связи с её «всероссийской известностью».

Ольга «государство не просило вас рожать» Глацких имеет право на ошибку, а в Свердловской области как раз освобождается одномандатный округ на довыборы в Госдуму в 2019 году, было бы справедливо ее выдвинуть на эти выборы и посмотреть, вдруг, и правда, ее зря предали анафеме, написал политолог на своей странице в социальной сети.

Однако другой политолог Алексей Швайгерт уверен, что его коллега «очевидно, иронизирует», но он также не исключает возможности такого развития событий, что «случившийся скандал с Глацких действительно можно использовать ей во благо», сообщает URA.RU.