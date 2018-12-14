Кандидатура директора свердловского департамента Ольги Глацких предложена в Госдуму
Свердловскую чиновницу Ольгу Глацких предлагают выдвинуть кандидатом в Госдуму в связи с её «всероссийской известностью».
После назначения Сергея Бидонько в Госдуме освободилось место в одномандатном округе Свердловской области.
Политолог Пожалов предложил рассмотреть кандидатуру Ольги Глацких в связи с её «всероссийской известностью».
Ольга «государство не просило вас рожать» Глацких имеет право на ошибку, а в Свердловской области как раз освобождается одномандатный округ на довыборы в Госдуму в 2019 году, было бы справедливо ее выдвинуть на эти выборы и посмотреть, вдруг, и правда, ее зря предали анафеме, написал политолог на своей странице в социальной сети.
Однако другой политолог Алексей Швайгерт уверен, что его коллега «очевидно, иронизирует», но он также не исключает возможности такого развития событий, что «случившийся скандал с Глацких действительно можно использовать ей во благо», сообщает URA.RU.
По мнению Швайгерта, для того, чтобы избрать Глацких, необходимо придумать такую легенду, «что люди еще на ее защиту встанут».
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