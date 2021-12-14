Мэрия ищет нового начальника отдела по работе с НКО в Нижнем Тагиле

Мэрия ищет нового начальника отдела по работе с НКО в Нижнем Тагиле
Мэрия ищет нового начальника отдела по работе с НКО в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:40ПолитикаФото: 1MI
Нового начальника отдела по работе с некоммерческими организациями Нижнего Тагила ищет городская администрация.

На данный момент проводится конкурс. Каждого кандидата будут оценивать по профессиональным и личностным качествам. Кроме того, потребуется пройти индивидуальное собеседование.

Информация о дате, времени и месте проведения конкурса будет дополнительно размещена в сети интернет, а также газете «Тагильский рабочий». Также планируется разместить проект трудового договора.

На данный момент отдел возглавляет Елена Чуприна.

Напомним, 25 ноября на сайте администрации Нижнего Тагила также был объявлен конкурс на замещение должности муниципального служащего в мэрии. Вакантным оказалось место заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства. Кандидаты также должны будут пройти собеседование.

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