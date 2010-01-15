Мишарин рассказал, чем Правительство России может помочь моногородам

Об этом сегодня на совещании в Екатеринбурге заявил заместитель министра регионального развития России Юрий Осинцев. По его словам руководство Асбеста и Каменска-Уральского также уже подготовили свои предложения для федерального правительства. Как пишет УралПолитРу, губернатор Александр Мишарин заявил, что для решения проблемы моногородов необходимы ясность по поводу возможных мер поддержки моногородов, условий и порядка их предоставления. Кроме того, необходимо изменение федерального законодательства в части упрощения процедуры принятия решений по реструктуризации задолженности. Необходимо четко прописать полномочия территориальных органов ФНС, принимать решения в отношении реструктуризации платежей по региональным налогам.