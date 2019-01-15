Помощник Горячкина Инжеватов не будет мешать работе пресс-службы Нижнего Тагила

Работать Инжеватов будет на бесплатной основе, при этом определенного функционала у журналиста-помощника пока нет:

Что поручат - то и буду делать, отвечает Владимир Инжеватов о круге своих обязанностей в качестве помощника Вячеслава Горячкина.

При этом за работу со СМИ в мэрии в Нижнего Тагила с осени 2018 года отвечает Алла Жернакова, которая сменила на своем посту Галину Кобяк.

Я выполняю свои служебные обязанности, пресс-служба работает не только над освещением деятельности главы города, но и всего муниципалитета, всех вице-мэров. Ранее с Владимиром мы не работали, но лично знакомы,говорит Алла Жернакова.

Из-за возврата Инжеватова в топовую повестку Нижнего Тагила в СМИ появилась версия о готовящейся отставке начальника пресс-службы мэрии Аллы Жернаковой. Однако в беседе с редакцией TagilCity.ru участники тагильского медиаполя ничего о возможных перестановках не говорят.

Мы никак не взаимодействуем, не пересекаемся, мне пока непонятно, как будет происходить взаимодействие. Я так понимаю, это вообще впервые - такой общественный помощник, да еще и на безвозмездной основе, рассказала TagilCity.ru Алла Жернакова.

Будут ли его задачи пересекаться с деятельностью пресс-службы мэрии - журналист пока не знает, но о взаимодействии говорит осторожно: