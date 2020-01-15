Куйвашев заявил о готовности свердловчан к голосованию по изменению Конституции
Сегодня, 20:16ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область готова провести голосование по изменениям в Конституцию, предложенным президентом во время послания Федеральному собранию. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Куйвашев написал, что Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию, в том числе повысить роль губернаторов в принятии решений на федеральном уровне, расширить муниципальной власти и депутатов.
Свердловская область готова обеспечить проведение честного голосования по такому серьезному вопросу, написал губернатор.
15 января президент России выступил с посланием к Федеральному собранию. Он предложил внести в Конституцию изменения, которые могут быть приняты лишь в случае проведения всенародного голосования. После послания президента правительство подало в отставку.
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