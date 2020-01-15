После послания Путина правительство РФ подало в отставку

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции,сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Также Медведев добавил, что предложенные президентом изменения в Конституции РФ существенно изменят баланс власти.

В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения,отметил Медведев.

Прежний состав кабинета министров будет работать до тех пор, пока не сформируют новый. Путин пообещал личную встречу с каждым членом правительства.

Кроме того, глава РФ заявил, что намерен ввести должность замсекретаря Совбеза России и предложить эту должность Дмитрию Медведеву.

Напомним, на ежегодном послании Федеральному собранию президент объявил о начале конституционной реформы и предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Основной Закон.