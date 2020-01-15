Президент призвал обеспечить учеников начальной школы бесплатным питанием

По словам президента, когда ребенок идет в школу, у его родителей, особенно у мам, больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, но расходы семьи тоже возрастают. Средства на бесплатное горячее питание для школьников начальных классов будут направляться из федерального, регионального и местного бюджетов, пояснил президент.