Президент призвал обеспечить учеников начальной школы бесплатным питанием
Сегодня, 15:07ПолитикаФото: kremlin.ru
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Все российские школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, заявил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию.
Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы,сказал Путин.
По словам президента, когда ребенок идет в школу, у его родителей, особенно у мам, больше возможностей выйти на работу, получить дополнительный доход, но расходы семьи тоже возрастают. Средства на бесплатное горячее питание для школьников начальных классов будут направляться из федерального, регионального и местного бюджетов, пояснил президент.
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