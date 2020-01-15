Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет
Сегодня, 14:34ПолитикаФото: pixabay.com
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Сегодня, 15 января, президент РФ Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.
Все дети должны жить в равных условиях,подчеркнул Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Также президент потребовал максимально упростить процедуру получения пособий для семей с детьми и оперативно подготовить изменения в бюджет с учетом новых выплат.
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