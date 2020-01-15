Путин призвал возложить на производителей расходы по утилизации упаковки товаров
Сегодня, 16:46ПолитикаФото: pixabay.com
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С 2021 года в России применят расширенную ответственность за утилизацию ответственность, заявил глава страны в ходе Федерального послания. Это в частности подразумевает обязанность производителей взять на себя расходы по утилизации упаковки своей продукции.
Конечно, бизнес, компании, особенно крупные, обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности… Нужно кардинально снизить объём отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортёры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит,заявил Путин.
Напомни, президент выступал с Федеральным посланием сегодня, 15 января.
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