Путин призвал возложить на производителей расходы по утилизации упаковки товаров

Конечно, бизнес, компании, особенно крупные, обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности… Нужно кардинально снизить объём отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортёры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит,заявил Путин.