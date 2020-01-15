«Сильная президентская республика». Путин объявил о начале конституционной реформы

В частности президент заявил о приоритете Конституции над международными актами и предложил ужесточить требования к кандидатам на пост её гаранта: они должны проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства и даже вида на жительство.

Кроме того, Путин предложил закрепить необходимость регулярной индексации пенсий и норму минимального размера оплаты труда (чтобы она не была ниже прожиточного минимума), а также усилить роль Госсовета. По мнению президента, парламент должен взять на себя большую ответственность за формирование правительства: необходимо доверить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьер-министра, так, чтобы даже глава государства не смог отклонить утвержденный парламентом состав кабинета министров.

При этом, подчеркнул Владимир Путин, Россия должна оставаться «сильной президентской республикой»: именно за президентом должно оставаться право освобождать от должностей как самого премьер-министра, так и его заместителей, и за ним ним же сохраняется ответственность по управление армией и правоохранительными органами. Руководители силовых ведомств должны назначаться президентом по согласованию с Советом Федерации, но президент предложил дать полномочия отстранять судей Конституционного и Верховного судов по своему представлению в ряде случаев.

Эти и другие поправки он предложил вынести на общественное обсуждение.