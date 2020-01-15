В 2019 году депутаты гордумы Нижнего Тагила 59 раз прогуляли заседания

Больше всего прогулов у экс-председателя гордумы Алексея Пырина, начальника коксохимического производства НТМК Никиты Беркутова и главного энергетика УВЗ Руслана Юсупова – у них по пять пропусков.

По четыре раза не пришли на заседания думы худрук драмтеатра Игорь Булыгин, директор школы №49 Ирина Бусыгина и замдиректора компании «Созвездие» Кирилл Романов. По три раза пропустили заседания думы депутаты Мария Лисина, Роман Гореленко, Денис Корякин, Лариса Гизенко и Андрей Обельчак.

Ни разу не пропустили заседания спикер думы Вадим Раудштейн, председатель совета ТОС «Прудок» Игорь Макарова и председатель комиссии думы по бюджету Леонид Мартюшев, директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов, зампредседателя «Объединение Союз-НТ» Александр Петров, уполномоченный профкома НТМК Николай Атаманкин.