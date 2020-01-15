В Артемовском семь депутатов объявили об уходе в отставку

Они написали заявления об уходе в отставку из-за конфликта с председателем местного муниципального собрания Константином Трофимовым.

Как рассказал изданию депутат Сергей Юсупов, после их ухода в думе останется только 13 человек, а потому она не сможет продолжать работу, потому что для кворума требуется не менее 14 представителей.

По словам Юсупова, причиной решения стало недоверие к председателю думы Артемовского городского округа.

Причина такого решения в нарушениях регламента думы ее председателем Константином Трофимовым: постоянные срывы заседаний, рабочих комиссий. Заявления подали 7 депутатов, в них мы говорим о сложении полномочий, пояснил он.

Кроме того, он сказал, что Трофимов не может договориться с парламентариями.