В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после угроз семье и помощнице депутата

В рамках дела проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление. Сообщение об угрозах поступило от депутата и его помощницы. Со слов Киселева, неизвестные по телефону угрожают расправой его помощнице, а затем злоумышленники угрожали расправиться с семьей депутата. Жертвами стали супруга и теща депутата.

Все три звонка с угрозами убийства, насилия и «советом» брать детей и валить из города. Звонки с одного и того же телефона. Одним голосом. Называют имена детей, то есть все не просто так,написал на своей странице в соцсети Киселев.