В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после угроз семье и помощнице депутата
Сегодня, 12:27ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Полиция Екатеринбурге возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» по обращению помощницы депутата гордумы Константина Киселева, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу партии «Яблоко».
Сюжеты: Екатеринбург
В рамках дела проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление. Сообщение об угрозах поступило от депутата и его помощницы. Со слов Киселева, неизвестные по телефону угрожают расправой его помощнице, а затем злоумышленники угрожали расправиться с семьей депутата. Жертвами стали супруга и теща депутата.
Все три звонка с угрозами убийства, насилия и «советом» брать детей и валить из города. Звонки с одного и того же телефона. Одним голосом. Называют имена детей, то есть все не просто так,написал на своей странице в соцсети Киселев.
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