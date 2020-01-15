Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС на пост премьер-министра России

Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. На данный момент он возглавляет Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года.

Президент РФ сегодня провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять пост председателя правительства.

Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу, говорится в сообщении.