Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС на пост премьер-министра России
Президент РФ предложил на пост премьер-министра России кандидатуру главы ФНС, сообщается на сайте Кремля.
Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. На данный момент он возглавляет Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года.
Президент РФ сегодня провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять пост председателя правительства.
Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу, говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 15 января, правительство России подало в отставку после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Позднее Дмитрий Медведев и Владимир Путин выступили с официальным заявлением об отставке правительства. Дмитрий Медведев назначен исполняющим обязанности премьер-министра. После решения вопроса с правительством, президент РФ планирует назначить его на пост заместителя председателя Совета Безопасности.