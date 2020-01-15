Владимир Путин сегодня выступит с посланием Федеральному собранию
Сегодня, 11:19ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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15 января президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.
Традиционно глава государства обозначит приоритеты в развитии страны на текущий год. На послании будут присутствовать члены Федерального собрания, депутаты Госдумы, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, члены правительства и общественные деятели. Всего порядка 1,3 тысяч человек. Кроме того, мероприятие будут освещать около 900 представителей СМИ.
Трансляцию обращения президента будут вести федеральные телеканалы. Эфир начнется в 12.00 по Москве.
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