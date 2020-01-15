Владимир Путин сегодня выступит с посланием Федеральному собранию

Традиционно глава государства обозначит приоритеты в развитии страны на текущий год. На послании будут присутствовать члены Федерального собрания, депутаты Госдумы, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, члены правительства и общественные деятели. Всего порядка 1,3 тысяч человек. Кроме того, мероприятие будут освещать около 900 представителей СМИ.