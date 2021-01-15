Коммунист из Миасса подал заявку на конкурс на должность мэра Екатеринбурга

Коммунист из Миасса подал заявку на конкурс на должность мэра Екатеринбурга

Сегодня, 12:59ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
Активист из Миасса Найим Бабаев стал кандидатом на пост мэра Екатеринбурга.

Он уже подал документы администрацию города. По его словам, он будет «представлять интересы рабочего класса», пишет Znak.

Бабаев подготовил программу, в которой написано, что «рабочий человек является двигателем экономического развития страны». Кандидат собирается расширять полномочия профсоюзных организаций и бороться с несправедливостью работодателя к рабочему классу.

Бабаев является активистом КПРФ, он работает проводником на железной дороге.

На сегодняшний день заявку на участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга подали девять кандидатов. Документы можно подать до 22 января, конкурс состоится 1 февраля.

Напомним, вчера заявки на конкурс на должность главы Екатеринбурга подали активист Александр Куделькин и аналитик Максим Яценко.

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