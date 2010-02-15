Александр Мишарин назвал оптимальную стоимость жилого дома
15 февраля 2010, 17:22ПолитикаArtem
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В Свердловской области необходимо внедрять технологии, позволяющие снизить себестоимость индивидуального жилья до 15 тысяч рублей за «квадрат», заявил губернатор Александр Мишарин.
Как передает «УралПолит.Ru», по подсчетам губернатора, дом площадью 50 квадратных метров обойдется владельцу примерно в 750 тысяч рублей, тогда как сейчас эта цифра примерно в два раза выше. Кроме того, губернатор обратил внимание местных властей на то, что к участку, переданному под индивидуальное строительство должна быть подведена дорога, электроэнергия, газ и вода.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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