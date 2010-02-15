Александр Мишарин назвал оптимальную стоимость жилого дома

Как передает «УралПолит.Ru», по подсчетам губернатора, дом площадью 50 квадратных метров обойдется владельцу примерно в 750 тысяч рублей, тогда как сейчас эта цифра примерно в два раза выше. Кроме того, губернатор обратил внимание местных властей на то, что к участку, переданному под индивидуальное строительство должна быть подведена дорога, электроэнергия, газ и вода.