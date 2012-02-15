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Под угрозой исключения из партии, помимо мэра Нижнего Тагила, «единоросы» из Первоуральска и Краснотурьинска
Сюжеты:
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Под угрозой исключения из партии, помимо мэра Нижнего Тагила, «единоросы» из Первоуральска и Краснотурьинска

15 февраля 2012, 16:32ПолитикаВалерия Лошкарева
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