Под угрозой исключения из партии, помимо мэра Нижнего Тагила, «единоросы» из Первоуральска и Краснотурьинска
Виктор Шептий, вновь заняв пост лидера свердловских «единороссов», пообещал установить жесткую дисциплину в партийных ячейках Среднего Урала.
«Принимаю по два-три секретаря в день», - рассказал о своей сегодняшней работе Виктор Шептий. Первой «жертвой» таких приемов стала Валентина Исаева, оказавшись под угрозой исключения из «Единой России». По словам Виктора Шептия, ее вызовут на комиссию по партийному строительству уже на этой неделе.
Валентина Павловна - хороший человек, но в Нижнем Тагиле на какую программу не посмотри - везде проколы. Кроме того, Исаева вставляет палки в колеса нашим кандидатам в нижнетагильскую думу передает источник JustMedia.Ru в президиуме политсовета свердловского отделения «Единой России».
Напомним, например, муниципальная газета «Тагильский рабочий» отказалась публиковать официальный агитматериал кандидата Александра Маслова, который возглавляет список «единороссов» в гордуму.
Как говорят партийцы, близкие к Виктору Шептию, в ближайшее время секретарь разберется еще с несколькими «единороссами». Так, в Краснотурьинске на фоне выборов конфликтуют глава муниципалитета и секретарь местного отделения «Единой России». А в Первоуральске нужно поделить зоны влияния сразу трех депутатов Заксобрания: Льва Ковпака, Ефима Гришпуна и Евгения Артюха.