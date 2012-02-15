Под угрозой исключения из партии, помимо мэра Нижнего Тагила, «единоросы» из Первоуральска и Краснотурьинска

«Принимаю по два-три секретаря в день», - рассказал о своей сегодняшней работе Виктор Шептий. Первой «жертвой» таких приемов стала Валентина Исаева, оказавшись под угрозой исключения из «Единой России». По словам Виктора Шептия, ее вызовут на комиссию по партийному строительству уже на этой неделе.

Валентина Павловна - хороший человек, но в Нижнем Тагиле на какую программу не посмотри - везде проколы. Кроме того, Исаева вставляет палки в колеса нашим кандидатам в нижнетагильскую думу передает источник JustMedia.Ru в президиуме политсовета свердловского отделения «Единой России».

Напомним, например, муниципальная газета «Тагильский рабочий» отказалась публиковать официальный агитматериал кандидата Александра Маслова, который возглавляет список «единороссов» в гордуму.