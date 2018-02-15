276 заявлений о голосовании по месту нахождения оформлено в Нижнем Тагиле

Чтобы проголосовать по месту нахождения, жители Нижнего Тагила подали 276 заявлений. В МФЦ для этого обратились 119 человек, остальные подали заявления в участковые избирательные комиссии. Напомним, неделю назад через МФЦ было подано 86 заявлений.

19 февраля в Нижнем Тагиле начнут работать с населением 157 избиркомов. При желании граждане смогут там оформить заявку на голосование в выборах президента по месту нахождения. Чтобы это сделать, им нужно взять с собой паспорт, по которому сотрудники избиркома выдадут форму заявления и помогут в ее заполнении.

Затем избирателю будет вручен талон, с которым 18 марта нужно будет придти на ближайший участок. Голосование по месту пребывания очень распространено среди россиян: так, в общей сложности по стране было оформлено около 500 тысяч таких заявлений, пишет «Тагильский Рабочий».