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Рейтинг кандидата в президенты коммуниста Грудинина оказался ниже рейтинга КПРФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рейтинг кандидата в президенты коммуниста Грудинина оказался ниже рейтинга КПРФ

15 февраля, 09:45Политика
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