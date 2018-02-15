Рейтинг кандидата в президенты коммуниста Грудинина оказался ниже рейтинга КПРФ

Проведенный ВЦИОМ опрос избирателей выявил тенденцию увеличения узнаваемости Павла Грудинина среди избирателей.

Тем не менее на фоне такого быстрого роста известности рейтинг кандидата от КПРФ в состоянии стагнации. По последним данным, за Грудинина готовы голосовать 7,3%. При этом обращает на себя внимание то, что рейтинг Грудинина не дотягивает до рейтинга его партии КПРФ. У кандидата он 7,3%, у партии - 9,6% избирателей пояснил руководитель ВЦИОМ.

Аналогичная картина наблюдается у кандидата Жириновского. Рейтинг партии ЛДПР составляет 8,7%, однако за Владимира Вольфовича готовы отдать свой голос только 5,5% избирателей.

Среди опрошенных россиян в тройку наиболее значимых кандидатов в президенты России вошли: Владимир Путин — 71,5% голосов, Павел Грудинин — 5,5% голосов, Владимир Жириновский — 5,5% голосов. «Новые Известия» пишут, что Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин набрали менее 1% голосов.

Данные представлены на основании инициативного всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник». В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в декабре - 1800 респондентов, в январе - 3000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает в 2,5% (данные за декабрь) и 1,8% (данные за январь). Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.