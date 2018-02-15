Зюганов не намерен передавать Павлу Грудинину руководство КПРФ

Во время обсуждения темы о передаче власти в партии Геннадий Зюганов заметил, что кандидат в президенты от КПРФ Грудинин является беспартийным и не вправе руководить партией.

С Зюгановым согласились и другие деятели компартии: Дмитрий Новиков, Юрий Афонин и Владимир Кашин. А на вопрос журналиста «Новых Известий» о том, как распределятся голоса избирателей на предстоящих выборах, Зюганов предпочел не отвечать.

Однако позже глава КПРФ все же высказал свое мнение: он считает, что ВЦИОМ занижает проценты голосов в поддержку кандидата от КПРФ. А тех, кто распространяет информацию о зарубежных счетах Грудинина, глава КПРФ назвал лжецами.

Зюганов намекнул на то, что не исключает проведение митингов в защиту представителя партии. Тем не менее, он отметил, что предлагал в качестве кандидата от КПРФ более 20 кандидатур, однако именно Грудинина члены партии посчитали самым достойным, пишут «Новые Известия».