Свердловский пилот Дамир Юсупов рассказал о вероятности участия на выборах в Госдуму

Напомним, самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле из-за возгорания. Причиной стало попадание птиц в оба двигателя лайнера. На борту находились 233 пассажира, ни один из них не пострадал. По Указу президента РФ Владимира Путина командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России. Пятеро бортпроводников были награждены орденами Мужества.