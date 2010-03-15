«Единороссы» потеряли конституционное большинство в Облдуме

«Единороссы»" набрали около 40-ка процентов голосов избирателей. Остальные 60 поделили КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. При этом избиралась только половина депутатов Облдумы – 14 человек. В ходе распределения мандатов восемь окажется у оппозиции. По предварительным данным, по три получат КПРФ и Справедливая Россия, два – ЛДПР. В итоге, в Думе будет уже 12 оппозиционных депутатов из 28. Для принятия решения в Думе нужны голоса 15 человек, таким образом, "Единая Россия" с шестнадцатью депутатами его сможет обеспечить. Однако конституционного большинства – 2/3 голосов – единороссы лишаются, отмечает НаканунеРу.