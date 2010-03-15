Губернатор Свердловской области Александр Мишарин обратился к свердловчанам
15 марта 2010, 16:50ПолитикаArtem
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, который возглавлял областной список кандидатов партии «Единая Россия»
сегодня разместил на своем официальном сайте www.amisharin.ru видеообращение к свердловчанам по итогам выборов 14-го марта. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что будет стараться воплощать в жизнь все здравые идеи депутатов, не зависимо от политической принадлежности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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