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Нынешний итог выборов в Облдуму – был предсказуем, считает уральский политолог Алексей Баталов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нынешний итог выборов в Облдуму – был предсказуем, считает уральский политолог Алексей Баталов

15 марта 2010, 16:52ПолитикаArtem
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