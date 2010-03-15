Нынешний итог выборов в Облдуму – был предсказуем, считает уральский политолог Алексей Баталов
15 марта 2010, 16:52ПолитикаArtem
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По его словам, опрос электората накануне выборов показал тенденцию, проявившуюся впервые: люди были намерены голосовать не за ту или иную конкретную партию, а за любую, кроме «Единой России».
По мнению Алексея Баталова, появление таких настроений среди избирателей говорит о том, что политическая система нуждается в обновлении, в «свежей крови». На этом фоне партии, не позиционировавшие себя как партия власти – КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия оказались в выигрышном положении. Но если в целом в Свердловской области «Единая Россия» сумела набрать, без малого, 40 процентов голосов избирателей, то в Нижнем Тагиле этот показатель заметно ниже – 28,63 процента. По мнению политолога Алексея Баталова, это – прямое следствие тех процессов, которые происходили в политический, экономической и социальной жизни города в последние 4 года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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