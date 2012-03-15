Война – она и в Нижнем Тагиле война

Похоже, Валентина Исаева снова стала набирать вес. Политический. Впамяти еще свежи недавние события, связанные с исключением В. Исаевой изпартии «Единая Россия» и открытой критики деятельности градоначальницыиз уст губернатора области, но сегодня умы добропорядочных тагильчанболее беспокоит другая тема. Кто будет избранной 4 марта председателемгородской думы?! Как сообщила вчера на встрече с представителями СМИглава Нижнего Тагила, она уже обсудила возможные кандидатуры на постместного спикера с губернатором области. И Александр Мишарин вроде быдаже согласился с ее мэрским мнением о том, что городу нужен такойруководитель представительного органа власти, которого бы моглиподдержать и противоборствующие в политическом плане, конечно, НТМК иУВЗ, и все депутаты гордумы различной партпринадлежности.

Стоит напомнить, горожане на минувших выборах выдали достаточно высокийпроцент в поддержку Владимира Путина, баллотировавшегося на постпрезидента РФ, а голосуя за кандидатов в депутаты гордумы, отдалипредпочтение выдвиженцам единороссов. Усилия тагильчан в борьбе за общеедело не остались незамеченными: Владимир Путин пообещал приехать вславный город, претендующий последнее время на звание политическойстолицы Урала, а известный танкостроитель Игорь Холманских получил заособые заслуги из рук губернатора именные часы.

При этом те же, по сути, избиратели Нижнего Тагила не одобрили желаниеместного партлидера А. Маслова стать победителем в борьбе за народноедоверие на одномандатном округе №12.

Тагильский «генсек» с поражением мириться не пожелал и претендует теперьна пост спикера, объяснив свой провал на выборах противодействием состороны «партии металлургов» и лично главы города.

Ну, я могу об этомговорить однозначно, потому что позиция одного из градообразующихпредприятий – это ЕВРАЗ НТМК, - она была однозначной: работать противМаслова Александра Викторовича. Это позиция и главы города, которая свойресурс тоже включила просто, без лишних идеологических заморочекрассказал тагильчанам в радиоэфире всю подноготную предвыборной борьбыА. Маслов.

А заодно и напомнил, что именно это предприятие и напредыдущих декабрьских выборах не очень активно поддерживало «ЕР».

А между тем Валентина Исаева начала выстраивать свои взаимоотношения сАлександром Мишариным. Сначала, правда, что-то не получалось.Градоначальница снялась в видеоролике телеканала Е2-Е4, где объясниланекоторые странности губернаторского поведения последствиями ДТП. А вканун 8 Марта ее как-то не очень активно пригласили на торжественныйприем А. Мишарина в честь милых дам, но…

Я не поехала. Хотя потом,честно говоря, переживала. А 8 марта Александр Сергеевич мне позвонилсам и поздравил лично. Вспомнил, наверное, что я в первую очередьженщина поделилась пережитым градоначальница.

И, наконец, когда речь зашла о возможных притязаниях Маслова наспикерский трон, Исаева решила открыто обсудить эту тему с Мишариным.Губернатор был в командировке, но на телефонный призыв к общениюоткликнулся и выслушал мнение собеседницы. Она и сообщила, что далеко невесь депутатский корпус Нижнего Тагила готов избрать А. Масловапредседателем думы, а есть еще двойка-тройка достойных кандидатур, иименно они, а не Маслов, способны консолидировать работупредставительного органа власти на благо всех тагильчан.

Кто эти люди,выяснить не удалось. В. Исаева на минувшей встрече с представителями СМИфамилии возможных спикеров назвать отказалась, ибо не стоит опережатьсобытия, если время для консультаций между влиятельными силами еще есть.

Что касается упреков «генсека», пока еще действующая глава городакатегорично заявила, что никакого давления ни на кого не оказывала. Иметаллурги А. Маслову никаких соперников на округ не выставляли.Реальным соперником был совсем другой человек – член Общественной палатыобласти, врач Сергей Чеканов.

Кстати, недели за три до дня голосованиябыло уже ясно, что предпочтения избирателей разделились, и каждый изэтих двух кандидатов имеет равные шансы на успех. Я сама позвонилаАлександру Викторовичу Маслову и порекомендовала ему снять своюкандидатуру напомнила недавние события глава города.

То есть,профессионально оценивая ситуацию (Исаева сама несколько лет назадпрошла предвыборный марафон в гордуму на этой же территории),градоначальница посчитала, что партлидеру лучше уступить место своемуколлеге-депутату прошлого созыва, который его же в свое времяпорекомендовал на пост руководителя партийной группы единороссов вгордуме. Лучше уступить, ведь в думу А. Маслов и так бы попал попартсписку, чем проиграть и получить тем самым мощный удар по своей жерепутации.

В итоге случилось то, что случилось: единороссы выиграли, «генсек»проиграл. А теперь если А. Маслову не удастся занять кресло председателягордумы, может возникнуть и вопрос о его соответствии на постусекретаря партячейки.