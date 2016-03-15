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Депутат Госдумы Александр Бурков: «Фонд капремонтов - очередная финансовая пирамида, но платить по счетам надо» (ФОТО)
Сюжеты:
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Депутат Госдумы Александр Бурков: «Фонд капремонтов - очередная финансовая пирамида, но платить по счетам надо» (ФОТО)

15 марта 2016, 10:40ПолитикаАлександра Логинова
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