Депутат Госдумы Александр Бурков: «Фонд капремонтов - очередная финансовая пирамида, но платить по счетам надо» (ФОТО)

Центры защиты прав граждан открыты в 42 регионах России... Перевести на русский язык мудреные формулировки законов, научить людей защищать свои права, не тратя деньги, время и нервы – задача Центров... - анонсировали организаторы в приглашениях для прессы.

Прием граждан уже ведется, а 14 марта в Нижний Тагил на открытие Центра специально приехал председатель Свердловского регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» Александр Бурков - под лозунгами именно этой партии и ведется работа консультантов.

Бурков озвучивал основные проблемы Нижнего Тагила - ЖКХ, здравоохранение, неправомерные действия работодателей. Но едва ли эти проблемы можно назвать именно тагильскими: перечень подходит для любого города России, что делает речи политика как понятными и близкими для широких масс, так и универсальными. Обратившись к сайту партии, журналист TagilCity.ru увидел те же тезисы, написанные словами, практически аналогичными озвученным сегодня в Нижнем Тагиле.

Программу капитальных ремонтов, которая в Свердловской области признана провалившейся, Александр Бурков назвал финансовой пирамидой и сравнил с приватизацией Чубайса. Это вызвало логичный вопрос: а стоит ли тогда вообще вкладывать в нее деньги? Или оппозиция призывает бойкотировать и не отдавать свои деньги коммунальщикам?

Платить за капремонт нужно! Иначе, по законодательству, будут начисляться пени ответил выступающий на вопрос TagilCity.ru.

Таким образом, политик считает текущую власть неспособной правильно тратить деньги народа.

Медведев, делай или уходи! -- с таким призывом обращается партия к Премьеру. Но смогут ли оппозиционные партии тратить деньги народа правильно? Русскому человеку этот вопрос может показаться риторическим.

Среди проблем, которые могут решить специалисты Центров, озвучивались и сложности в здравоохранении.

Как быть с тем, что в городе не хватает узких специалистов? Люди уезжают учиться с Екатеринбург в медицинский вуз - и уже не возвращаются в Тагил. Что с этим может сделать Центр защиты прав граждан? Ответ на эти вопросы был ожидаемым: эта проблема не Тагила, проблема всей страны. Поэтому, по мнению спикера, что-то менять в здравоохранении и системе образования можно лишь на федеральном уровне.

Это плавно подводило присутствующих к мысли о том, за кого же нужно голосовать в ближайшие выборы 9 сентября. В связи с этим вспомнилась история 2010 года, когда перед выборами в Нижнем Тагиле активно работала подобная приемная движения «Чистый город». И с окончанием выборов общественники (агитаторы) не просто прекратили свою деятельность, но и оставили по городу долги.

Когда они уезжали из своего офиса, они забрали даже мусорки со своими логотипами – спилили металлические конструкции, которые сами же до этого устанавливали! – рассказывает очевидец тех событий Марина.

Закономерно у редакции возник вопрос, будет ли работать центр после выборов осенью?

Да, конечно. В Екатеринбурге подобный коммунальный центр действует с 2010 года и там работают уже 7 отделений. Вообще Нижнему Тагилу очень повезло. Обычно такие центры открываются только в городах с населением от 1 млн человек. Поскольку в Екатеринбурге есть свои центры, партией было принято решение, что теперь нужно помогать жителям Нижнего Тагила рассказала редакции Наталья Рей, руководитель Центра в Нижнем Тагиле.

Вопросов о финансировании проекта задавать было бессмысленно: и вывеска, и внутреннее оформление помещений Центра открыто говорят о том, что его сотрудники получают зарплату от политической партии.

Не все специалисты Центра являются юристами, консультации со специалистами с юридическим образованием жители Нижнего Тагила могут получить только при личном обращении в Центр. Кроме работы специалистов в самих Центрах, ведется работа и на выездах.

Мы делаем по 6 встреч в день в разных районах города говорит Наталья Рей.

На этих встречах работают специалисты, которые при необходимости могут порекомендовать обратиться к юристам Центра, расположенного на Красном Камне.

Если на встречах консультации дают не юристы, то что это? Консультации для бабушек, у которых нет интернета? Видимо, именно так: молодежь все сама найдет в интернете и ей не нужны никакие Центры защиты считает предприниматель Галина.

Было у нас объявление на доме недавно, хотела сходить на это собрание. Потом мне дали газетку, смотрю: там агитация. В итоге я не пошла на собрание – зачем мне слушать предвыборные речи. Из окошка смотрела, там несколько бабушек в итоге собралось – с двух больших домов по 100-200 квартир рассказывает жительница Вагонки Алена.

Сколько времени проработает данный Центр в Нижнем Тагиле, станут ли после этого управляющие компании лучше исполнять свои обязанности и сократятся ли в итоге очереди к врачам – покажет время и расскажет TagilCity.ru.