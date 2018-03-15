130 онлайн-камер будут вести съемку на выборах в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В 2018 году в местах голосования и подсчета голосов «Ростелеком» установил компактные IP-камеры с флэш-накопителями в 64 Гб. Работа камер ведется без использования компьютеров, картинки будут передаваться в HD-качестве. Благодаря новой системе, в помещении будет вестись перекрестное наблюдение, захватывающее рабочие места комиссии и урны для бюллетеней.

Еще перед предвыборной компанией мы хотели сформировать у наших граждан доверие к самим выборам и их результатам. И одним из элементов формирования этого доверия стало установление на избирательных участках видеокамеры. Чтобы каждый мог увидеть, проконтролировать алгоритм работы комиссии, подведение итогов, иметь возможность убедиться в этом лично рассказал председатель избиркома Свердловской области В.А. Чайников.

Видеонаблюдение на избирательных участках начнется 18 марта с 8 часов утра и закончится после подписания протокола по итогам голосования. Наблюдать за ходом выборов в реальном времени сможет каждый желающий.

Мониторинг систем видеонаблюдения обеспечат на выборах более 400 человек.

Вагонка, центр или ГГМ: Какие районы Нижнего Тагила больше заботятся о будущем детей?