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Новости Нижнего Тагила

130 онлайн-камер будут вести съемку на выборах в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 марта 2018, 11:45Добавить новость
Нижний Тагил,Путин,Свердловская область,выборы 2018,выборы президента,видеонаблюдение,Ростелеком

Монтаж систем видеонаблюдения за выборами президента РФ завершен. Всего в избирательных пунктах Нижнего Тагила установлено 130 онлайн-камер, на территории Свердловской области — 3222 камеры.

В 2018 году в местах голосования и подсчета голосов «Ростелеком» установил компактные IP-камеры с флэш-накопителями в 64 Гб. Работа камер ведется без использования компьютеров, картинки будут передаваться в HD-качестве. Благодаря новой системе, в помещении будет вестись перекрестное наблюдение, захватывающее рабочие места комиссии и урны для бюллетеней.

Еще перед предвыборной компанией мы хотели сформировать у наших граждан доверие к самим выборам и их результатам. И одним из элементов формирования этого доверия стало установление на избирательных участках видеокамеры. Чтобы каждый мог увидеть, проконтролировать алгоритм работы комиссии, подведение итогов, иметь возможность убедиться в этом лично, -- рассказал председатель избиркома Свердловской области В.А. Чистяков.

 

Видеонаблюдение на избирательных участках начнется 18 марта с 8 часов утра и закончится после подписания протокола по итогам голосования. Наблюдать за ходом выборов в реальном времени сможет каждый желающий.

Мониторинг систем видеонаблюдения обеспечат на выборах более 400 человек.

Нижний Тагил,Путин,Свердловская область,выборы 2018,выборы президента,видеонаблюдение,РостелекомНижний Тагил,Путин,Свердловская область,выборы 2018,выборы президента,видеонаблюдение,Ростелеком



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