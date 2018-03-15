250 металлодетектеров останутся в Екатеринбурге после избирательной кампании

Всего на территории города будут работать 552 постоянных участка и 23 временных – в больницах и в Кольцово, сообщил замглавы администрации по организации значимых мероприятий Сергей Тушин.





В типографию Екатеринбурга поступил заказ на производство 3 миллионов 32 тысяч бюллетеней.



Семь тысяч жителей в далёких поселках и деревнях принимают участие в досрочном голосовании. Сотрудники избирательных комиссий работают на 93 участках для голосования в 164 населенных пунктах.





