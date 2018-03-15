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Новости Нижнего Тагила

250 металлодетектеров останутся в Екатеринбурге после избирательной кампании

15 марта 2018, 10:15Добавить новость
больница,выборы,Екатеринбург,медицина,политика,Свердловская область,металлодетектор,избирательные участки
Ко дню выборов Президента РФ в столице Урала 252 избирательных участка будут оборудованы металлоискателями. После голосования рамки-детекторы передадут объектам здравоохранения.

Всего на территории города будут работать 552 постоянных участка и 23 временных – в больницах и в Кольцово, сообщил замглавы администрации по организации значимых мероприятий Сергей Тушин.

В типографию Екатеринбурга поступил заказ на производство 3 миллионов 32 тысяч бюллетеней.


Семь тысяч жителей в далёких поселках и деревнях принимают участие в досрочном голосовании. Сотрудники избирательных комиссий работают на 93 участках для голосования в 164 населенных пунктах.

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