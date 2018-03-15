Организация «НОМ» установила мировой рекорд по числу обученных наблюдателей

Количество человек, прошедших обучение в качестве общественных наблюдателей, проводимое организацией «НОМ» составило 29 тыс. 249 человек.



Такое число общественных наблюдателей позволит сделать выборы президента Российской Федерации максимально честными и прозрачными, считают представители «Национального общественного мониторинга».



Ранее стало известно, что в избирательных пунктах Нижнего Тагила установлено 130 онлайн-камер, а на территории Свердловской области - 3222 камеры. При этом наблюдать за выборами сможет любой желающий.