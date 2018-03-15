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Новости Нижнего Тагила

Организация «НОМ» установила мировой рекорд по числу обученных наблюдателей

15 марта 2018, 22:05Добавить новость
выборы,политика,Россия,выборы президента,наблюдатели,национальный общественный мониторинг,избирательные участки,честные выборы
«Национальный общественный мониторинг» обучил 29 тыс. наблюдателей, которые будут присутствовать на выборах 18 марта. Тем самым общественная организация установила мировой рекорд.

Количество человек, прошедших обучение в качестве общественных наблюдателей, проводимое организацией «НОМ» составило 29 тыс. 249 человек.

Такое число общественных наблюдателей позволит сделать выборы президента Российской Федерации максимально честными и прозрачными, считают представители «Национального общественного мониторинга».


Ранее стало известно, что в избирательных пунктах Нижнего Тагила установлено 130 онлайн-камер, а на территории Свердловской области - 3222 камеры. При этом наблюдать за выборами сможет любой желающий.

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