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Организация «НОМ» установила мировой рекорд по числу обученных наблюдателей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Организация «НОМ» установила мировой рекорд по числу обученных наблюдателей

15 марта, 22:05Политика
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