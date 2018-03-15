Организация «НОМ» установила мировой рекорд по числу обученных наблюдателей
15 марта, 22:05Политика
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«Национальный общественный мониторинг» обучил 29 тыс. наблюдателей, которые будут присутствовать на выборах 18 марта. Тем самым общественная организация установила мировой рекорд.
Количество человек, прошедших обучение в качестве общественных наблюдателей, проводимое организацией «НОМ» составило 29 тыс. 249 человек.
Такое число общественных наблюдателей позволит сделать выборы президента Российской Федерации максимально честными и прозрачными, считают представители «Национального общественного мониторинга».
Ранее стало известно, что в избирательных пунктах Нижнего Тагила установлено 130 онлайн-камер, а на территории Свердловской области - 3222 камеры. При этом наблюдать за выборами сможет любой желающий.
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